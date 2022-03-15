شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى اليوم قد تمتد للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن وفرص الأمطار المتوقعة على كافة أنحاء الجمهورية، حيث تشير أخر صور الأقمار الصناعية إلى وجود فرص أمطار اليوم الثلاثاء تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

ويشهد اليوم الثلاثاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى و الوجه البحرى و السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، و السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للبرودة على شمال الصعيد ، معتدل على جنوب الصعيد ، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، وأمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى والقاهرة الكبرى ، ونشاط رياح على أغلب أنحاء الجمهورية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء : القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، والإسكندرية العظمى 15 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 08 درجات، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 09 درجات، وأسوان العظمى 20 درجة والصغرى 10 درجة، وسانت كاترين العظمى 12 درجات والصغرى 01 .