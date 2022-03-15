شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق تطوير التعليم يعلن إنشاء أول كلية جامعية مصرية للابتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن توقيع اتفاقية تعاون مع مؤسسة "طلال أبو غزالة العالمية"، ممثلة في كلية طلال أبو غزالة الجامعية للابتكار-عمان، لإنشاء "كلية طلال أبو غزالة الجامعية للابتكار" في مصر على أن تكون إحدى كليات جامعة مصر التكنولوجية الدولية، التابعة لصندوق تطوير التعليم .

وقد تم توقيع المذكرة بين الجانبين رقمياً، بحضور رئيس ومؤسس "أبو غزالة العالمية" الدكتور طلال أبو غزالة، والأمين العام لصندوق تطوير التعليم الأستاذ الدكتور أحمد حسني الحيوي، حيث تأتي الاتفاقية تفعيلا لبنود مذكرة التفاهم التي تم توقيعها سابقاً بين الجانبين.

أكد الدكتور أحمد حسني الحيوي، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن الصندوق بدأ في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لإنشاء جامعة تكنولوجية تسمى "جامعة مصر التكنولوجية الدولية" ليكون مقرها المجمع التكنولوجي المتكامل، في الأميرية بالقاهرة، التابع للصندوق، لتكون "كلية طلال أبو غزالة الجامعية للابتكار" ضمن كلياتها، تطبيقا لهدف صندوق تطوير التعليم، والمتمثل في توفير متطلبات سوق العمل من الكوادر البشرية المعدة والمؤهلة تأهيلاً علمياً متميزاً للارتقاء بمستوى الكوادر البشرية العاملة في مختلف قطاعات الدولة المصرية.

وأضاف خلال مراسم توقيع الاتفاقية، أن الصندوق يعمل بشكل مستمر على رفع تصنيف التعليم دوليًا وتعزيز قدرات البيئة التعليمية، وتطوير المناهج، وإنشاء برامج جديدة، من خلال شراكات مع كبرى الجامعات والمؤسسات والهيئات العالمية، والذي بدوره يؤدي إلى تطوير شبكات البحث العلمي والتعليم، وسد فجوة احتياجات سوق العمل، من أجل تنمية المجتمعات، واستدامتها بما يواكب تطورات وتحديات السوق المصرية والعربية والعالمية.

وأشار "الحيوي" إلى أهمية هذا التعاون البنّاء لإنشاء أول كلية من نوعها في مصر بالشراكة مع " طلال أبو غزالة العالمية" لخدمة المجتمع المصري والعربي.

من جانبه، أعرب الدكتور طلال أبو غزالة، عن تقديره للأستاذ الدكتور أحمد الحيوي، لدوره الفعال في إعداد وتنفيذ وإنشاء مشروعات استثنائية لتطوير المؤسسات التعليمية المصرية، المهتمة بتأهيل الشباب، لتصبح نموذجاً يحتذى به المجتمع المصري والعربي والدولي، الأمر الذي يعود بالنفع على تطوير الدولة في كافة المجالات، لمواجهة الوضع التعليمي الحالي.

وأكد "أبو غزالة" على ضرورة توجيه التعليم والبحث العلمي في المنطقة العربية لهدف واحد وهو الابتكار، وإيمانه بضرورة تطبيق التقنيات التكنولوجية الجديدة المستحدثة في الوطن العربي، لخلق جيلًا جديدًا قادراً على الإبداع والاختراع والابتكار.

وأعرب عن امتنانه الشديد لتلك الشراكة الاستراتيجية الجديدة، مشيرًا إلى أنه كان هناك تعاونًا سابقًا في إنشاء أول مصنع عربي للأجهزة التقنية لابتوب، وتابلت، وهواتف ذكية، بمواصفات عالمية وأسعار منافسة في المنطقة ليكون مقرهما مصر، تحت القيادة الرشيدة للرئيس "عبد الفتاح السيسي".

وأوضح "أبو غزالة" أن هذا التعاون يتزامن مع الذكرى الخمسين لتأسيس "طلال أبو غزالة العالمية"، مؤكدًا على استمرار تسخير إمكانيات وقدرات المجموعة للتمكين التكنولوجي والتعلم من أجل مواجهة التحديات التكنولوجية العالمية للقرن الحادي والعشرين، لخلق الصورة الجديدة لمصر والمنطقة العربية.

يشار إلى أن الكلية الجامعية سيتم إنشاؤها في جامعة مصر التكنولوجية الدولية، من قبل صندوق تطوير التعليم والكائنة بمنطقة الزيتون، السواح، مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالأميرية، بالقاهرة، لتكون "كلية طلال أبو غزالة الجامعية للابتكار تابعة لجامعة مصر التكنولوجية الدولية" باعتبارها كلية جامعية مصرية، تخضع للأنظمة والقوانين السارية في مصر، وجامعة مصر التكنولوجية الدولية.

وستقدم الكلية الجامعية عدداً من التخصصات تشمل: ريادة الأعمال، والابتكار والإبداع، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والتسويق الرقمي، وتحليل البيانات، وإدارة الموارد البشرية.

يذكر أن كلية طلال أبو غزالة الجامعية للابتكار إحدى المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة "طلال أبو غزالة العالمية"، وهي مؤسسة تعليم عالي مسجلة ومرخصة رسمياً في الأردن منذ 2017.