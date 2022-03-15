شكرا لقرائتكم خبر عن خريطة المدارس المصرية اليابانية على مستوى الجمهورية.. بعد فتح باب التقدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

1- المدرسة المصرية اليابانية بزهراء مدينة نصر زهراء مدينه نصر مرحلة ال 4000 - مساكن الظباط - مدينة نصر - القاهرة.

2 المدرسة المصرية اليابانية بالقاهرة الجديدة القاهرة الجديدة جاردينيا هايتس (أبو الهول سابقا) جنينة المستثمرين الجنوبية التجمع الخامس – خلف سور الغابة المتحجرة.

3- المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 1 شارع الكهرباء بجوار الصفا مول خلف جهاز مدينة الشروق.

4- المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 2 مدينة الشروق - مشتل الشروق - شارع الجراج - بجوار بنك القاهرة.

5- المدرسة المصرية اليابانية بالشروق 3 مدينة المستقبل المجمع التعليمي.

- فى محافظة الجيزة

- المدرسة المصرية اليابانية بالشيخ زايد محافظة الجيزة مدينة الشيخ زايد الحى 11.

- المصرية اليابانية بالمنطقة الصناعية باكتوبر الحى 11 الشماليات 6 أكتوبر المنطقة الصناعية.

- المدرسة المصرية اليابانية بالحى الثالث- بالسادس من اكتوبر قسم أول أكتوبر- شياخة الحى الثالث – السادس من أكتوبر.

- المدرسة المصرية اليابانية بحدائق اكتوبر مساكن دهشور امام المركز الطبي‏-السادس من أكتوبر.

محافظة القليوبية.

- المدرسة المصرية اليابانية ببنها قسم اول الجزء الجنوبي بنها.

- المدرسة المصرية اليابانية بالعبور مدينة العبور الحي السابع بعد كارفور العبور امتداد مدرسة النيل الدولية.

فى محافظة الإسكندرية.

- المدرسة المصرية اليابانية بالمنتزة أخر مدرسة علي اليمين بشارع الجراج ناصية مدرسة الزراعة امام شركة ادفينا ميدان عبد الوهاب الراس السودا.

- المدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب الحى السكنى الاول أمام قصر ثقافة برج العرب.

- المدرسة المصرية اليابانية ببرج العرب (2) الاسكندرية برج.

- المدرسة المصرية اليابانية بحوش عيسي قرية الشعراوي- حوش عيسى- البحيرة.

- دميـــاط المدرسة المصرية اليابانية بدمياط الجديدة مدينة دمياط الجديدة الحي المتميز بجوار كمبوند دار مصر

- المدرسة المصرية اليابانية كفر البطيخ قرية البساتين- مركز كفر البطيخ.

- الدقهلية المدرسة المصرية اليابانية ميت غمر طريق ميت غمر القاهرة – ارض المصانع بجوار المنطقة الاستثمارية.

- المدرسة المصرية اليابانية ببنى عبيد محافظة الدقهلية مركز بني عبيد بجوار استاد بني عبيد الرياضي.

- المدرسة المصرية اليابانية بجمصة جمصة - الدقهلية بجوار مدرسة المتفوقين

- المدرسة المصرية اليابانية تمي الامديد قرية الربع - تمي الامديد.

- الشرقية المدرسة المصرية اليابانية بكفر صقر الشرقية - مركز كفر صقر- قرية سنجها (المؤانسة)-الزعاقة.

- المدرسة المصرية اليابانية بالزقازيق قسم ثاني الزقازيق - حي كفر عبد العزيز - الزقازيق - الشرقية.

- المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر (1) المجاورة 37 الحي الخامس - قسم ثان - العاشر من رمضان - الشرقية.

- المدرسة المصرية اليابانية بمدينة العاشر(2) مجاورة 72 العاشر من رمضان.

- الغربية المدرسة الشهيد كريم يحي رفعت محمد شوقي المصرية اليابانية شارع الصياد بجوار ادارة شرق المحلة الكبرى.

- المدرسة المصرية اليابانية بطنطا اخر مجمع الجلاء التعليمى.

- المدرسة المصرية اليابانية بسمنود محافظة الغربية - سمنود - قرية ميت هاشم - طريق المحلة زفتى.

فى محافظة كفر الشيخ

- المدرسة المصرية اليابانية بيلا قرية ابشاي- مركز بيلا.

- المنوفيـة المدرسةالمصرية اليابانية بقويسنا المنوفية - قويسنا - المنطقة الصناعية - المنطقة الرابعة بجوار مصنع الطوب الرملي.

- المدرسة المصرية اليابانية بشبين الكوم المنوفية - شبين الكوم - نزلة الكوبري العلوى.

- السـويـس المدرسة المصرية اليابانية بالسويس السلام 1 بجوار سور الجامعه وخلف المعهد العالي للهندسة - حي فيصل - السويس.

- الإسماعيلية المدرسة المصرية اليابانية بالاسماعيلية الاسماعيلية -الكيلو 7- أرض فيديكو.

- بورسعيد المدرسة المصرية اليابانية ببورسعيد تقاطع شارع العبور و اسوان امام معمل البرج - حى العرب - بور سعيد.

- المدرسة المصرية اليابانية ببورفؤاد بورسعيد - مدينة بورفؤاد - بجوار مركز شباب سبورتنج.

- شمال سيناء المدرسة المصرية اليابانية بالعريش مدينة العريش -حي تقسيم ثانى العريش.

- جنوب سيناء المدرسة المصرية اليابانية بطور سيناء حي النصر - طور سيناء.

- المدرسة المصرية اليابانية بشرم الشيخ بجوار ارض الجمعية للبناء والاسكان.

أمام جامعة الملك سلمان حى النور - شرم الشيخ.

- المدرسة المصرية اليابانية بمدينة الفيوم مدينة الفيوم الجديده طريق أسيوط الغربي.

- المدرسة المصرية اليابانية بمنشأة سنورس الفيوم مركز سنورس منشأة طنطاوي مفارق كمال بركات.

- أسيوط المدرسة المصرية اليابانية بأسيوط الجديدة أسيوط الجديدة - ابنى بيتك- المرحلة الثانية - بجوار عمارات محلب.

- المدرسة المصرية اليابانية بمدينة المنيا الجديدة المنيا الجديدة- الحي الخامس.

- المدرسة المصرية اليابانية بمدينة المنيا الجديدة المنيا الجديدة- الحي الخامس.

- المدرسة المصرية اليابانية ببنى سويف الجديدة بني سويف الجديدة الحي الرابع.

- المدرسة المصرية اليابانية بمدينة قنا قنا مساكن عثمان خلف نادى طلائع مينا

- سوهاج المدرسة المصرية اليابانية بسوهاج ساحل طهطا- طهطا.

- المدرسة المصرية اليابانية الرديسية الرديسية قبلي- مركز إدفو.

- المدرسة المصرية اليابانية بحي العقاد امتداد العقاد بجوار نيابه المرور.

- المصرية اليابانية بالغردقة 1 أول طريق الحجاز - بجانب مديرية التربية والتعليم الجديدة.

- المصرية اليابانية بالغردقة 2 تقسيم النور - الاحياء.

- الوادي الجديد المدرسة المصرية اليابانية بالوادي الجديد الخارجة - بجوار مركز الاشعاع الحضاري.

- مرسى مطروح المدرسة المصرية اليابانية بمرسى مطروح حى الكيلو 7.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2022،2023 إلكترونيا بداية من اليوم ولمدة 15 يوماً.