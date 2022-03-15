شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع وزير البيئة والمياه الماليزى الاستعداد لـ"Cop 27" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى وزير الخارجية سامح شكري، الرئيس المُعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ، الثلاثاء، في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وزير البيئة والمياه الماليزي "توان إبراهيم توان مَن"، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى ماليزيا ضمن جولته الآسيوية الجارية.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن اللقاء تناول تبادُل الرؤى بشأن أهم الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ 27 للمؤتمر المقرر انعقاده فى شرم الشيخ، وسُبُل تعزيز التنسيق بين البلديّن خلال الفترة القادمة وصولاً إلى المؤتمر، خاصةً في القضايا ذات الأولوية للبلديّن وفِي مقدمتها التكيُف مع تغير المُناخ وتداعياته السلبية، وتوفير تمويل المُناخ للدول النامية، فضلاً عن جهود خفض الانبعاثات، بجانب تعزيز الدول لإسهاماتها المحددة وطنياً وفق اتفاق باريس.