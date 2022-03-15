شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الفلكية توضح تفاصيل تعرض الوادى الجديد لهزة أرضية بقوة 4 ريختر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، اليوم الثلاثاء، الموافق 15 مارس 2022 تسجيل هزة أرضية ضربت البلاد على بعد 67 كيلو مترا شرق واحة باريس بمحافظة الوادي الجديد في جنوب الصحراء الغربية للبلاد.

وكشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فى بيان رسمى، أن قوة حدوث الزلزال كانت 4.0 درجة وفقًا لمقياس ريختر، بخط طول31.25 شرقًا، وخط عرض 24.51 شمالًا، وبعمق 10 كيلومترات، ووقعت تلك الهزة الأرضية في تمام الساعة 3:1 فجرًا بالتوقيت المحلي.

جدير بالذكر أنه يوم 3 فبراير الماضي، سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بحدوث هزة أرضية غرب جزيرةقبرص على بعد 400 كم شمال دمياط.

وصرح المعهد القومي لرصد الزلازل، بأن الهزة وقعت في تمام الساعة 11.03 دقيقة، وذلك بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 35.00 شمالا، خط الطول 31.94 شرقا، والعمق 88.37 كم.

وأوضح المعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية دون وقوع أي خسائر فى الارواح والممتلكات، مُشيرًا إلى أن المواطنين شعروا بالزلزال في القاهرة والساحل الشمالي، لكنالإحساس أضعف بكتير لأن القوة اختلفت من مكانٍ لآخر.