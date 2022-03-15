شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أنشطة وجهود مديريتى الزراعة والطب البيطرى الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، العدد رقم 32 من اصدار: "الزراعة في كل مصر" بالانفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والانشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية الاسبوع الماضى.

و نفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة بالاشتراك مع معهد بحوث التناسليات الحيوانية قافلة بيطرية مجانية ضمن مبادرة حياة كريمة في منطقة المرج حيث تم علاج حالات خمول المبايض والالتهاب الرحمي في عدد من رؤوس الجاموس والأبقار، وتشخيص وفحص الحمل باستخدام جهاز السونار، كما تم تشخيص حالات عشر في الأبقار والجاموس، كما شنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، حملة على محلات وأسواق اللحوم، حيث تم ضبط طن و 903 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر الحكومية، كما تم الانتهاء من تحصين 8786 راس ضد امرض جدري الضأن و الطاعون، كذلك تم عقد 14 ندوة ارشادية حول أهمية التحصين و الوقاية من الامراض المشتركة و مرض السعار.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية متابعة الحقول الارشادية لمحصول القمح بزمام كفر شكر والبقاشين، كما تم تنفيذ مدرسة حقلية بميت كنانة للتوعية بأهم العمليات التي تجرى على محصول الفراولة، كما تم زراعة مساحة 5 فدان قطن بناحية قها وتوزيع 22 شكارة تقاوي بذور قطن وجارى توزيع باقي الكمية، كما تم عقد ندوة بمركز كفر شكر حول الري الحديث واخر المستجدات التي تمت علي ارض الواقع، كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية اجتماعا مع مديري الادارات التعاونية ورؤساء أقسام المتابعة، لمناقشة كافة أعمال القطاع الزراعى.

كما تم ازالة (86) حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كما شنت المديرية حملات رقابية على أسواق بيع وتداول المبيدات اسفرت عن ضبط (21) عبوة مختلفة الاحجام من المبيدات والمخصبات بدون ترخيص وغير مسجل بوزارة الزراعة ومنتهية الصلاحية، كما تم عقد (36) ندوة بجميع مراكز المحافظة، تناولت عددا من الموضوعات على رأسها الاستخدام الامثل للمبيدات و مراكز تجميع الالبان و الري الحديث.

وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية 15 حملة مكبرة على أسواق بيع اللحوم، كما تم الانتهاء من تحصين 1560 جرعة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وتحصين 827 جرعة ضد مرض التسمم الدموي، وتحصين أكثر من 57 ألف طائر ضد الامراض الوبائية، كما تم 52 ندوة ارشادية و 77 لقاء إرشادي وذلك للتوعية بالمشروعات القومية، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات الخارجية، لبحث استعدادات انطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كذلك أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، ازالة 47 حالة تعدي على الاراضي الزراعية، في إطار استمرار حملاتها للتصدي وازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظة.

كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الاسكندرية، ازالة 16 حالة تعدي على الاراضي الزراعية، كما شنت مديرية الطب البيطري، حملات على أسواق اللحوم، حيث تم ضبط 50 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم عقد 23 ندوة ارشادية، وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة حالة الزراعات القائمة بالمحافظة، كما تم عقد اجتماع مع مديري الإدارات لبحث خطة المديرية في اقامة منافذ لبيع منتجات وزارة الزراعة، باسعار مخفضة، كما تم افتتاح موسم حصاد محصول بنجر السكر بمنطقة سهل الطينة، كذلك تم عقد يوم حقل لمحصول الشعير ضمن فعاليات الحملة القومية المجانية للنهوض بإنتاجية محصول الشعير، كما تم عقد ندوة حول التغذية السليمة للماشية البتلو و الحلاب.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط المرور على زراعات القمح، كما تم المرور الميداني على مركز فارسكور، ومتابعة أعمال الإدارة، والمرور على وحدة تصنيع الألبان، وعنبر الإنتاج الداجنى، ومنحل العسل، فضلا عن مواصلة التجهيز لمنفذ بيع المنتجات بأسعار مخفضة استعدادا لشهر رمضان الكريم، كمت عقدت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم اجتماعاً مع أصحاب مصانع الأعلاف لمتابعة مشاكلهم، كما تم التنسيق لافتتاح منفذ لبيع المنتجات بأسعار مخفضة للمواطنين، كما تم مواصلة حملات ازالة التعديات على الاراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مراكز: الفيوم، طامية، سنورس، و عقد اجتماع مع مديري الادارات الزراعية ومسئولي حماية الأراضي بالمحافظة.

كما عقدت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا اجتماع طارئ مع مديري عموم الإدارات الزراعية، لبحث آخر المستجدات حول محصول القمح وحالة الحقول الإرشادية بالمراكز، كذلك أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة قنا عن استعدادها لانطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، كما أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر، البدء في زراعة صوبه مكشوفة، بالمديرية ببعض الخضروات ومنها الباذنجان والفلفل والتي تروى بالري الحديث "التنقيط".

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، الاستعدادات الخاصة باقامة بجولة معرض زهور الربيع بمدينة شرم الشيخ، كما تم تفقد حالة الزراعات والوحدة البستانية بنواحي المحافظة، كما تم تفقد الزراعات بمدينة أبو رديس، وفحص أشجار النخيل، كما تم أيضا المرور على بعض المزارع والوديان التابعة لمدينة راس سدر، كما تم افتتاح فعاليات دورة مطبقى المبيدات للمهندسين الزراعيين.

يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الاعلامي للوزارة، يصدران حاليا 4 اصدارات رسمية، الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.