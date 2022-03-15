شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 26 بناء مخالف بمنشأة القناطر وأبو النمرس وأطفيح واسترداد 178 فدانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة حملات مكبرة لإزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدي على الاراضي الزراعية وردع المخالفين .

وتابع محافظ الجيزة مركز ومدينة أبو النمرس تم ازاله 5 حالات بناء مخالف شملت ازالة ادوار مخالفة بعقارين بقرية طموة خلف جامع أبو الخير وازالة مخالفات بناء بمنطقة طريق الصليبة شبرامنت وازاله سقف عقار مخالف بنزلة الاشطر ومخالفات بناء بعقار بعزبة حماد .

وفي مركز ومدينة أطفيح تم تنفيذ إزالة 13 حاله لتعديات على حرم الري والترع على مساحة 1500م عباره عن تعديات على جسور الترعة وكذلك عمل وممرات عشوائية تعوق حركه المياه.

كما قامت المحافظة من خلال مركز أطفيح بمنع محاولات بناء مخالف وصب سقف والتصدى لمخالفات البناء فى المهد حيث تم ضبط عدد 7 خلاطه خرسانه وتم مصادراتهم وايداعهم مخازن الوحدة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية .

وفي مركز ومدينة منشأة القناطر بتنفيذ ازاله 8 حالات بمساحة كلية(178) فدان لحالات غير جادة في تقنين أوضاع املاك الدوله وذلك وفقا للقانون 144 /2017 .

كما قام حي العمرانية بإزالة جمالون مقام بالمخالفة بدون ترخيص بشارع جسر الكونيسة .

وجارى متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.