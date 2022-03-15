شكرا لقرائتكم خبر عن عميد سياسة واقتصاد القاهرة: تفويض الأساتذة لتحديد طبيعة الدراسة خلال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة أن إدارة الكلية قررت تفويض أساتذة المواد لتحديد طبيعة الدراسة خلال شهر رمضان وفقا لطبيعة المقررات الدراسية والتنسيق بين أستاذ المادة والطلاب .

وأضاف الدكتور محمود السعيد فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أنه تم منح استاذ المادة أن يقرر ما إذا كانت الدراسة أونلاين أو حضوريا أو بنظام التعليم الهجين الذى يجمع بين الحضور و الاونلاين .

وأكد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الكلية على أتم استعداد وجاهزية لنظام الاونلاين والمحاضرات عن بعد منذ جائحة كورونا حيث تم تزويد الانترنت بالكلية وتعليم الطلاب الدخول للمحاضرات اون لاين بالإضافة إلى منصة بلاك بورد التعليمي. بجامعة القاهرة .