شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز التعاون بين مصر للطيران والخطوط العراقية فى مجال صيانة الطائرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت مصر للطيران فى بيان لها أنه في إطار تعزيز التعاون الفني بين شركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية والخطوط الجوية العراقية، انتهت الأطقم الفنية بشركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية من تنفيذ كشف "صيانة ثقيلة" لطائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية من طراز بوينج B777-200 ذات التصميم العريض.

وقال المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية إن إجراء "صيانة ثقيلة" لإحدى طائرات الخطوط العراقية وتسليمها للشركة يأتى فى إطار التعاون المثمر بين مصر للطيران والخطوط العراقية.

وأشار إلى أن العلاقات الطيبة بين الشركتين أثمرت عن استمرار التعاون لفترة طويلة ومن المنتظر تعزيز التعاون في صيانة الطائرات العراقية على نطاق أكبر خلال الفترة القادمة في ظل رغبة الطرفين في تحقيق المزيد من النجاحات المشتركة.

وأكد زكريا أن شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية تهدف خلال الفترة المقبلة لعقد العديد من الشراكات مع الكيانات الكبرى وتقديم المزيد من خدماتها الفنية من خلالإنشاء محطات لصيانة الطائرات بمنطقة الشرق الأوسط وداخل قارة إفريقيا لاستهداف العملاء من شركات الطيران خارج جمهورية مصر العربية وفي أقرب النقاط إليهم.