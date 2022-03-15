شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد قواعد التقديم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قواعد التقديم على بوابة التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل، موضحة أنه يجب التأكد من ملء كافة البيانات المطلوبة في كل فقرة بدقة حتى يتم حفظ البيانات وتتم عملية التقدم بنجاح، كما يجب أن يتم ملء البيانات الشخصية بحرص، مع كتابة الإسم رباعياً وفقا لما هو مدون ببطاقة الرقم القومي والعنوان المدرج في بطاقة الرقم القومي وعنوان أخر يمكن إثباته في حالة اختلافه عن المدرج ببطاقة الرقم القومي.

وتابعت الوزارة، أن أى محاولة لتقديم بيانات مغلوطة أو مستندات غير معتمدة سوف يتم الاستبعاد نهائيا، وذلك حتى تتاح الفرص للجميع بسهولة ووفقا لمبدأ تكافوء الفرص، وتكون كل مدرسة وحدة منفصلة عن الأخرى، ولا يحق لأي متقدم اختيار أكثر من مدرسة، ولا يتم النقل أو التحويل من أى مدرسة لأخرى تحت أى مسمى أو لأى سبب إلا بتقديم جديد فى المواعيد المحددة، ومن يقوم بذلك يعرض طلبه للحذف بالكامل.

وشددت الوزارة، على أن يكون البريد الإلكترونى المسجل على صفحة التقدم مفعل وأن يتم الاحتفاظ بكلمة المرور، وفي حالة فقدان البريد الإلكترونى أو كلمة المرور تصبح المسئولية كاملة على ولى الأمر في حال عدم القدرة على التواصل ودون أدنى مسئولية على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في قبوله بالمدارس.

كما يجب تسجيل رقم هاتف يمكن التواصل عليه مع ولى الأمر من خلاله عند الضرورة وفى حال تغييره أو عدم إتاحته عند الحاجة تكون المسئولية على ولى الأمر، وأي خطأ في البيانات الشخصية قد يتسبب في عدم القدرة على التواصل مع ولى الأمر وقد يتسبب في فقدان الفرصة الوحيدة المتاحة.

ويجب أن يراعى ولى الأمر تسجيل بيانات الطفل مرة واحدة فقط وفى حالة تسجيل بيانات نفس الطفل لأكثر من مرة سيتم حذف الطلب تلقائياً ولن يكون لولى الأمر حق إعادة التقديم مرة أخرى أو الرجوع على الوزارة بأي حق قانوني، كما يجب الحرص فى اختيار المدرسة المطلوب التقدم إليها بناء على عنوان ولى الأمر ببطاقة الرقم القومى أو العنوان الأخر الذي يمكن إثباته والسارى لمدة لا تقل عن ستة أشهر سابقة لتاريخ التقدم، ولن يكون لولى الأمر الحق في نقل التلميذ بعد إثبات عنوان الإقامة لأى مدرسة مصرية يابانية في نفس نطاق المحافظة أو خارجها، وليس لولى الأمر حق طلب توفير أي وسيلة مواصلات إلى المدرسة أو وجبات نظراً لعدم توافر هذه الخدمات بالمدارس بموجب هذا الشرط.

وتتاح الفرصة مرة واحدة فقط لولى الأمر لتسجيل بيانات نجله، وبمجرد انتهاء التسجيل والضغط على زر “حفظ” وظهور رسالة “تم التسجيل بنجاح” لا يمكن تعديل البيانات المسجلة للتلميذ، كما يقوم ولى الأمر بالتوقيع على كافة التعهدات والإقرارات التى تحددها وتقررها وحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية بما يكفل الإلتزام الكامل بنظام تشغيل المدارس.

وأوضحت الوزارة أنه فى حالة إكتشاف أى فى حالة إكتشاف أى بيانات أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء أى معلومات عن حالة الطالب الصحية يحق لإدارة المدرسة اتخاذ الإجراءات القانونية والجنائية ضد ولى الأمر ولن يكون له الحق في أي مطالبات أو تعويضا أي كانت، ويعتبر كل المتقدمين مرشحين للقبول مبدئيا في حدود أكبر سن متقدم على منصة التقدم ويكون القبول النهائي بعد اجتياز الاختبارات والمقابلات المقررة والأماكن المتاحة وفق لخطة الكثافة الخاصة بكل مدرسة ولا يجوز الاعتراض على قرار لجنة المقابلات ولوحدة إدارة المدارس المصرية اليابانية الحق في رفض أي طلب دون إبداء أسباب.

وشددت الوزارة على أن مسئولية نقل الملف الإلكترونى للطفل مسئولية كاملة على ولى الأمر وفى حالة عدم وفاء ولى الأمر بهذا الشرط في موعد أقصاه 15 يوم من موعد مطالبة أولياء الأمور بتقديم أوراق أبنائهم، يكون للمدرسة الحق فى اتخاذ الإجراءات الرسمية نظراً لعدم وجود ملف الطفل بالمدرسة والانتقال إلى الطفل التالى في قائمة الانتظار مع خصم مبلغ مقدم المصروفات.

ويقوم ولى الأمر بالتوقيع على كافة الإقرارات التى تحددها المدرسة، وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فتحت باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي الجديد، وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2022،2023 إلكترونيا.