شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحصيل 2.5 مليون جنيه مستحقات 5 عمال بجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالسعودية، في تسوية مستحقات 5 عمال مصريين كان يعملون لدى شركة للدعاية والإعلان بجده، وبلغت 593 ألف ريال سعودي أي ما يعادل 2 مليون و500 ألف جنيه تقريبا.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن الوزير كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مستحقات العمال الخمسة في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج ومتابعة مستحقاتها وحل مشكلاتها.

وقال المتحدث الرسمي إن الوزير تلقى تقريرا من الملحق العمالي عبد الحليم محمود، بمكتب التمثيل العمالي بجدة، يفيد بأن المكتب نجح بالتفاوض في حل مشكلة مستحقات العاملين الخمسة بشركة الوسيلة الدولية للدعاية والإعلان بجده، بعد أن رفضت الشركة إعطائهم أي مبالغ علي الرغم من حصولهم علي أحكام قضائية.

وأشار الملحق العمالي إلي أن المفاوضات الودية استمرت أكثر من عام، وتم بالفعل الحصول علي كافة المستحقات المالية للعاملين كاملة وهم: إيهاب العسيلي 230 ألف ريال، ومحمد فاروق 167 ألف ريال، وهشام يوسف 92 ألف ريال، ومحمد شعبان 49 ألف ريال، وحمدي عبد الفتاح 55 ألف ريال، بإجمالي 593 ألف ريال سعودي بما يعادل 2 مليون و500 ألف جنيه تقريبا

وقدم العاملون الشكر لوزارة القوى العاملة ممثلة في مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية المصرية بجدة على المتابعة والتواصل المستمر مع الشركة المشكو في حقها حتى الحصول على كامل مستحقاتهم.