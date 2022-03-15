شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: مصروفات المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 14100 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم، قيمة المصروفات للقيد الجديد للعام الدراسى 2023/2022، بالمدارس المصرية اليابانية، موضحة أنه فى إطار حرص وحدة المدارس المصرية اليابانية على مشاركة ولى الأمر فى الأعباء الحياتية بسبب تداعيات وباء كورونا، فقد تقرر قصر الزيادة السنوية على مبلغ 500 جنيه فقط، بدلا من تطبيق النسبة القانونية المقررة ليكون قيمة المصرفات هى 14 ألف و100 جنيه فقط.

وتابعت وزارة التربية والتعليم أن تكلفة الكتب الدراسية اجبارية على ولي الأمر و يتم تحصيل قيمتها من خلال السداد المباشر بالمدرسة بايصال منفصل طبقا للكتاب الدورى المنظم لهذا الإجراء و الصادر من الدكتور وزير التربية و التعليم، و لا يجوز الحصول على الكتب من أى مصدر خارجي، ولن يتم تسليم الكتب بدون سداد قيمتها المقررة وليس لولى الأمر حق المطالبة بها بدون سداد القيمة المستحقة.

وأوضحت الوزارة، أن قيمة الزي المدرسي اجبارية لبداية كل مرحلة، والمستجدين طقم كامل 5 قطع بإجمالي 1300 جنيه، و الصف الرابع 2 قطعة بإجمالي 500 جنيه وعدم سداد قيمتها في المواعيد المعلنة مخالفة للقرار الوزاري رقم 171 لسنة 2019، ويتم إيقاف إجراءات القيد لحين السداد.

وحول قواعد سداد المصروفات الدراسية على النحو التالى: في إطار التيسير على أولياء الأمور فيما يتعلق بسداد المصروفات الدراسية للعام الدراسى 2023 /2022 تم اعتماد الطرق التالية لسداد المصروفات الدراسية على النحو التالى: السداد المباشر من خلال ماكينة الدفع المباشر POS بالمدرسة لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزى المدرسى، والسداد بفرع بنك مصر لكامل المصروفات الدراسية والكتب الدراسية والزى المدرسى بموجب أصل إيصال/ إيصالات السداد ولا يتم قبول صورة من الإيصال أو صورة على الواتس آب أو أي تطبيق أخر تقسيط كامل المصروفات من خلال بنك مصر لمن يرغب دفع المستحقات على ثلاث أقساط (قسط في خلال أسبوع من إخطار ولى الأمر بقبول ملف الطفل، القسط الثانى في شهر نوفمبر القسط الثالث في شهر يناير.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إتاحة فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2022،2023 إلكترونيا.