شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تتيح التقدم للمدارس المصرية اليابانية إلكترونيا وتعلن الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التقدم لمرحلة رياض الأطفال بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي المقبل 2022,2023. إلكترونيا عبر الرابط التالى" https://ejs4students.moe.gov.eg/

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الشروط، موضحة أنه يجب أن يكون الطفل مصري الجنسية، كنا أن التقديم للالتحاق بالمدارس المصرية اليابانية يكون عبر البوابة الإليكترونية فقط وهو إجراء خاص بالمدارس المصرية اليابانية التي سيتم تشغيلها العام الدراسي 2022– 2023، علي ألا تطبق هذه القواعد علي أي مدارس أخري تابعة لوزارة التربية والتعليم.

وتابعت الوزارة، أنه لن يتم قبول أى طلبات للتقدم بأى وسيلة أخرى أو بعد المواعيد المحددة، أو تم تقديمها قبل الميعاد المحدد، وتتساوى الفرص لجميع الطلبات المقدمة بغض النظر عن أولوية التسجيل، مضيفة أن لغة التدريس فى المدارس هى اللغة الانجليزية والمنهج المستخدم فى هذه المدارس هو المنهج الدراسي المصرى 2.0، بالإضافة إلى أنشطة “التوكاتسو"ك أنشطة أساسية.