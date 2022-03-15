شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: أسئلة اختبار أبريل للرابع الابتدائى تشمل منهج الترم الثانى حتى نهاية مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أسئلة امتحان شهرى فبراير ومارس للرابع الابتدائى والتى تعقد أبريل المقبل سوف تشمل منهج الفصل الدراسي الثاني حتى نهاية الشهر الجارى، موضحة أن الأسئلة التى يتم إتاحتها للإدارات التعليمية لاختيار الأسئلة تشمل الأجزاء المقررة حتى نهاية الشهر الجارى، أما امتحان نهاية العام الذى يعقد فى مايو سوف يشمل أيضا المنهج الخاص بالفصل الدراسى الثانى بأكمله.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أكدت على دمج اختبارات شهري فبراير ومارس باختبار واحد فقط، في الفترة من 2 إلى 6 أبريل 2022، وتوضع الأسئلة عن طريق موجهي المواد الدراسية بالإدارة التعليمية من بنك الأسئلة- ولكل مدرسة امتحان منفصل، عدد الأسئلة لكل مادة 15 سؤال وتحسب الدرجة الكلية لكل مادة من 30 درجة.

وبالنسبة لاختبار نهاية الفصل الدراسي الثاني، تعقد الاختبارات في الفترة من 8 إلى 12 مايو 2022، وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر للفصل الدراسي الثاني، على أن تطبق ضوابط الامتحانات على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات وبالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة، وتعقد اختبارات المواد التي لم تدرج بالجدولين الزمنيين الخاصين بشهري فبراير ومارس واختبارات نهاية العام عن طريق المدرسة.