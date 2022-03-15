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91% من القراء يطالبون بزيادة معارض السلع الغذائية المخفضة قبل رمضان

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأي طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب زيادة معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة قبل حلول شهر رمضان المبارك، أيد غالبية القراء مطالب زيادة معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وأيد 91% من القراء مطالب زيادة معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة قبل حلول شهر رمضان المبارك، بينما عارض 9% من القراء مطالب زيادة معارض السلع الغذائية بأسعار مخفضة قبل حلول شهر رمضان المبارك.


 
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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