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شروط التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل × 8 معلومات

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فتح باب التقدم للمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل 2022، 2023، ونستعرض فى التقرير التالى شروط التقدم.

ـ فتح باب التقدم للعام الدراسى المقبل بداية من اليوم الثلاثاء 15 مارس.

ـ يستمر باب التقديم لمدة 15 يومًا، من خلال الرابط التالي: https://ejs4students.moe.gov.eg

ـ التقديم سيكون إلكترونيًا لمرحلة رياض الأطفال مستوى أول KG1.

ـ يتم التقدم على 51 مدرسة مصرية يابانية للعام الدراسى المقبل.

ـ متاح التقديم لمرحلتى رياض الأطفال مستوى أول وثاني والصف الأول الابتدائي فقط بـ 3 مدارس هي "المدرسة المصرية اليابانية بمدينة المستقبل الشروق 3 محافظة القاهرة، والمدرسة المصرية اليابانية في بورفؤاد محافظة بورسعيد، والمدرسة المصرية اليابانية مدينة مرسي مطروح بمحافظة مرسى مطروح.

ـ سيتم فتح باب التقديم من المستوى الثاني رياض أطفال KG2 حتى الصف الثالث الابتدائي في بعض المدارس الحالية التي بها بعض الأماكن المحدودة الشاغرة فقط.

ـ سيكون السن 4 سنوات حتى 5 سنوات إلا يوم فى نفس عام التقدم.

ـ تعتمد الدراسة فى المدارس المصرية اليابانية على أنشطة التوكاتسو اليابانية التي تعمل على تنمية شخصية الطفل وتغرس فيه الانتماء والعمل الجماعي.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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