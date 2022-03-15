شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يعقد مباحثات مع نظيره الماليزي في إطار جولته الآسيوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد وزير الخارجية⁧‫ سامح شكري‬⁩ جلسة مباحثات رسمية مع وزير الخارجية الماليزي سيف الدين بن عبد الله، وذلك في إطار زيارته الحالية إلى ماليزيا ضمن جولة آسيوية.

وكان قد استقبل رئيس الوزراء الماليزى إسماعيل صبرى يعقوب وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الإثنين، فى مستهل زيارته الحالية إلى ماليزيا وفى أُولى محطات الجولة الآسيوية، حيث سلمه الوزير شكرى رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية حول العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلديّن وسبل الدفع قدماً بها على الأصعدة المختلفة، فضلاً عن تناول الجهود الجارية للإعداد للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المُناخ COP27، والتى تستضيفها مصر فى شهر نوفمبر المقبل.

وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين مصر وماليزيا، والعمل نحو تطوير ذلك فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية لما يربط البلدين من علاقات تاريخية، فضلاً عما شهدته العلاقات من خطوات إيجابية فى الفترة الأخيرة، وسبل تطويرها خلال الفترة القادمة بما يتناسب مع تطلعات الشعبين الصديقين وحجم المصالح المشتركة بين البلدين، لاسيما فيما يتعلق بالتعاون فى مجالى التجارة والاستثمار، حيث شهدت الفترة الماضية زيادة حجم التبادل التجارى بين مصر وماليزيا فى عام 2021 ليصل إلى ما يقرب مليار دولار أمريكى بزيادة بلغت أكثر من 80% مقارنة بعام 2020.