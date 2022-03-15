أسرة من أجل مصر بجامعة حلوان تنظم اليوم ماراثون جرى لمسافة 3 كيلو مترات

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القاهرة - سامية سيد - تنظم أسرة من أجل مصر بكلية الهندسة بجامعة حلوان مارثوان جري مسافة 3 كيلو مترات اليوم الثلاثاء 15 مارس ، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي القائم بأعمال رئيس جامعة حلوان، والدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان، وإشراف الدكتور كريم همام رائد الأسرة ومدير معهد إعداد القادة بحلوان التابع لوزارة التعليم العالي، وريادة الدكتورة نانسي مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وتنظيم ياسر الجبالي مدير رعاية الشباب بالكلية ومسئول الأسرة .

أشاد الدكتور ممدوح مهدي بدور الأسر الطلابية بجامعة حلوان في تنظيم الأنشطة التي تروح عن الطلاب ، وخاصة الرياضية منها التي تسهم في بناء جسد سليم معافى.

أوضح الدكتور محمود المسلاوي، أن كلية الهندسة تولي اهتماماً بالأنشطة الطلابية بجانب الأكاديمية لما لها من أهمية كبيرة في اكساب الطلاب المهارات والخبرات.

أكد الدكتور كريم همام أن الأسرة ستبذل أقصى جهد لها في تقديم أنشطة طلابية متنوعه، في إطار اهتمام الدولة المصرية بالشباب وصحتهم .

ومن المقرر تبدأ فعاليات المارثون الرياضي من الساعه الثانية عشر ظهرًا بمقر ساحة كلية الهندسة بحلوان.