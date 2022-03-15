شكرا لقرائتكم خبر عن للطلاب العائدين من أوكرانيا.. 10 ضوابط وشروط للتحويل للجامعات الخاصة والأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الطلاب المصريون العائدين من أوكرانيا في التوافد على مقر وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اعتبارا من صباح أمس الإثنين، من أجل تقديم أوراقهم لاستكمال دراستهم في مصر، وذلك وفقًا للضوابط التي أقرها مجلس الوزراء وبالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية والحرص على مستقبلهم.

وينشر " الخليج 365 " الضوابط والشروط لتحويل الطلاب المصريين من أوكرانيا عام 2021 - 2022 ، كما يلى :

1- استيفاء استمارة التسجيل الموحدة على الرابعة الخاص للطلاب الدارسين في أوكرانيا وهو:

.(https://forms.gle/4nYrQMhja4gMyotT8)

2 - بالنسبة لطلاب كليات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسة (يجب اجتياز اختبار تحديد المستوى الدراسي الذي سيجرى اختبار مرکزی بالكليات المنظرة لها بجامعة القاهرة، وجامعة عين شمس لتحديد المستوى الدراسي للطلب - سوف يتم تحديده).

3- بخلاف تلك التخصصات يجب عليهم التوجه مباشرة الى الجامعة الخاصة أو الأهلية في ضوء الأماكن.

4- لا تقل مدة الدراسة بالجامعة المحول إليها في مصر عن عام دراسي كامل.

5- اجتياز المقررات الدراسية المؤهلة للتخصصات الملتحقين بها بالجامعات في أوكرانيا في شهادة الثانوية العالية أو الشهادات المعادلة لها ، على سبيل المثال (كيمياء - فيزياء -رياضيات متقدمة : بالنسبة لكلية الهندسة)، ولا يجوز تحويل الطلاب الحاصلين على مواد أدبية فقط والتحقوا بكليات عملية بأوكرانيا.

6- لا يجوز تحويل الطالب من الجامعة الخمسة أو الأهلية التي سوف يتم قبول تحويله إليها.

7- تقديم ما يثبت الإقامة الفعلية - اثناء فترات الدراسية - في دولة اوكرانيا قبل 2022/2/24، بكافة طرفي الاثبات.

8- أن يكون الطالب من المقيدين بالعام الجامعي 2021 2022/ فقط، شهادة قيد من الجامعة ، بيان درجات بالمواد الدراسية التي اجتاز ها.

9- أن تكون الشهادات التي تمنحها الجامعة المقيد بها الطالب بالخارج معادلة الدرجات العلمية، التي تمنحها الجامعات المصرية (يرجع في هذا الشان للمجلس الأعلى للجامعات).

10- يتقدم بإقرار بصحة البيانات المقدمة حول حالته الدراسية على أن يلتزم بتقديم الوثائق الدالة على ذلك، خلال ثلاث شهور من تاريخ القديم وفي حالة ثبوت عدم صحة تلك البيانات يعتبر قبول أوراقه منعدما.