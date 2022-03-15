شكرا لقرائتكم خبر عن مدير منطقة البغدادى الصناعية بالأقصر: تشغيل 3 مصانع وتجهيز 23 للافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى عبد الحليم مدير المدينة الصناعية بالبغدادى فى محافظة الأقصر، إن معدلات العمل بالمنطقة تسير على قدم وساق داخل المنطقة لخدمة المستثمرين، ويجرى توفير الدعم اللازم لهم بتوصيل المرافق لمختلف المصانع التى تم تخصيص أراضى لها، موضحاً أنه يتم توفير اللازم للمستثمرين لاستكمال مصانعهم لخدمة الاستثمار بالأقصر.

وأضاف مدير المدينة الصناعية بالبغدادى بالأقصر، لـ"الخليج 365"، أنه تم حتى الآن داخل المنطقة تشغيل 3 مصانع وجارى تجهيز 23 مصنعا آخر للافتتاح خلال الفترة المقبلة، كما تم تخصيص أراضى لـ102 مصنع منها 19 قطعة تم سحبها لعدم الجدية، و69 شرعوا فى البناء بعد الحصول على تخصيص منهم 15 مصنعا بمراحل التشطيبات المختلفة، وصدرت 10 رخص تشغيل عمل منهم 3 مصانع و7 قيد التشغيل، كما توجد حالياً 158 قطعة شاغرة حسب طلب كل مستثمر بكميات القطع لمصنعه عبر البوابة الإلكترونية للإستثمار.

وأوضح مصطفى عبد الحليم، أن المصانع التى تم منح تراخيص لها تعمل فى مجالات صديقة للبيئة وتشمل صناعات الإسفنج وتجفيف التمور والتعبئة والتغليف وتشكيل المعادن والرخام والجرانيت والسلك المعدنى والأدوات الكهربائية وصناعة الأثاث والمواد الغذائية وعدد من الصناعات الأخرى الصديقة للبيئة، مؤكداً على أنه هناك متابعة مستمرة وتوجيهات من محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم بالانتهاء من تجهيز كل مرافق المنطقة الصناعية بالبغدادى، وتهيئة المناخ الاستثمارى لإستقبال المزيد من المستثمرين الأمر الذى سيسهم فى توفير فرص عمل متنوعة للشباب.

وشدد عبد الحليم على أنه جاءت تعليمات محافظ الأقصر بأن تكون الأولوية فى التشغيل فى منشآت المنطقة الصناعية بالبغدادى للأيدى العاملة من أبناء المحافظة، حيث أن نوعية الصناعات التى جرى تخصيص أراض لها بالمنطقة الصناعية ستضم منشآت صناعية للرخام والجرانيت، والتعبئة والتغليف، والبلاستيك، والثلج، وأعلاف الدواجن، والأدوات المدرسية، والاثاث والموبيليا، والأبواب الخشبية، والنظارات الطبية، والسلك المعدنى، والصلصة والعصائر، وعدد من الصناعات الأخرى.