شكرا لقرائتكم خبر عن مرشحة للرئاسة الفرنسية ترفض التعهد بانضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت مرشحة انتخابات الرئاسة الفرنسية فاليري بيركيس عن رفضها لقطع أي تعهدات كاذبة لأوكرانيا بانضمامها للاتحاد الأوروبي، فيما الاتحاد بحاجة لإصلاحات بقطاعات الدفاع والطاقة والغذاء.

وقالت بيركيس في تصريح إعلامية "أنا ضد التوسع المرتقب للاتحاد الأوروبي بما في ذلك بعضوية أوكرانيا".

وأضافت: "أعتقد أنه يجب علينا أولا إجراء إصلاح عميق لمجتمعنا في سياق الحكم الذاتي الاستراتيجي في قطاع الدفاع والطاقة والاستقلال الغذائي".

وتابعت: "الآن من المستحيل إعطاء أي ضمانات حول انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي".

وأردفت قولها: "لا حاجة لإعطاء وعود كاذبة للأوكرانيين في هذا الصدد".

كما دعت إلى وقف تمويل استعدادات تركيا لعضوية الاتحاد، وقالت: "تركيا لن تكون في أوروبا أبدا".