شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة أكشاك مخالفة بطرة ورصف شوارع بالبساتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة، أن أحياء المنطقة الجنوبية، تكثف من حملاتها اليومية لرفع مستوى منظومة النظافة وتحقيق الانضباط بجميع الشوارع.

وأضافت أن الأجهزة التنفيذية بحي طرة نفذت حملة لإزالة التعديات على حرم الطريق العام وخطوط التنظيم، بالإضافة الى أعمال نظافة وتجريد، وأسفرت الحملة عن إزالة أكشاك بدون ترخيص بطرة الأسمنت، وتم رفع كافة التعديات من نهر الطريق ورفع المخلفات وكاوتش سيارات بشارع مصر حلوان الزراعى، كما تم التنبيه على المحلات بضرورة تجديد التراخيص والالتزام بعدم التعدى على الطريق العام، والتنسيق مع شركة الصرف الصحى لتطهير بالوعات الأمطار بصفة مستمرة، وذلك استعدادا لسقوط الأمطار بشارع مصر حلوان الزراعى .

وفي نفس السياق، رفعت الأجهزة التنفيذية بحي البساتين الاعلانات المخالفة من شارع النصر وشارع 263 ومنطقة تقسيم اللاسلكي المعادي الجديدة الى جانب حملة لرفع وإزالة احواض زرع وحواجز حديدية واسمنتية من شارع النصر بالمعادي الجديدة وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي .

وقامت الأجهزة التنفيذية بترميم الأسفلت بشارع النصر بالمعادي الجديدة لتحقيق السيولة المرورية وفي ضوء رفع كفاءة الطرق الداعمة للمحاور المرورية الجديدة بالمنطقة الجنوبية مع القيام باعمال الصيانه الدورية للكابلات واعمدة الانارة بالمجاورة الثامنة بمنطقة المعراج وجاري المتابعة .