شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قصة أشهر وأضخم سمكة شيطان بمتحف معهد علوم البحار فى الغردقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شمال مدينة الغردقة يقع فرع معهد علوم البحار بمدينة الغردقة التابع للمعهد القومى للعلوم البحار، والتابع لوزارة للتعليم العالى والبحث العلمي، يتبع تلك المعهد متحف للاحياء البحرية والمحنطات البحرية المختلفة .

من بين تلك المحنطات سمكة المانتا الضخمة والتى يطلق عليها سمكة الشيطان أو سمكة الكرباج نسبة الى ذيلها الذى يشبه الكرباج، لتلك السمكة قصة عجيبة مع المشير عبد الحكيم عامر تعرف على تفاصيل القصة فى المعلومات الآتية:

- توجد سمكة المانتا المحنطة فى مدخل أبواب متحف علوم البحار بالغردقة والتى تسمى سمكة المانتا

- فى عام 1954 كان المشير عبد الحكيم عامر فى رحلة بحرية فى البحر الأحمر وظهرت سمكة المانتا تطير فوق سطح المياه، وهى من الأسماك التى لها القدرة على الطيران لمسافات قليلة.

- أطلق عليها المشير عبد الحكيم الرصاص من سلاحه الشخصى عليها 7 رصاصات، وقام باصطيادها ثم نقلها لمعهد علوم البحار بالغردقة وتم تحنيطها.

- الرصاصات السبع نفذت فى بطن السمكة وعند عملية التحنيط وعقب الانتهاء كانت السبع رصاصات ظاهرة جدا ومازالت ظاهرة حتى الآن حتى بعد تحنيطها ومرور أكثر من 60 عاما عليها

- تسمى سمكة "المانتا" يطلق عليها اسم سمكة manta ray أو شيطان البحر العملاقة

- أخطر ما فيها ذيلها والذى سميت بأم كرباج لما يشبه ذيلها الكرباج، وتمتلك تلك السمكة أكبر دماغ سمكى فى العالم.

- تتغذى على الكائنات البحرية الصغيرة، وهناك نوعان من أسماك شيطان البحر أسماك شيطان البحر المرجانى، وأسماك شيطان البحر المحيطة العملاقة، التى تنتمى إليها أكبر أسماك شيطان البحر.



اصطادها المشير عبدالحكيم عامر



تم تحنيطها ووضعها بمعهد علوم البحار بالغردقة



سمكة المانتا العملاقة بمتحف علوم البحار