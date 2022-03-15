وزارة الصحة توافق على مقترح "نائب التنسيقية" بإنشاء مستشفى عام في المقطم

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

ناقشت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء عمرو حسين، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أكمل نجاتي، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر اللجنة الاقتصادية بالمجلس، حول إنشاء مستشفي عام في المقطم.

وأرجع النائب أكمل نجاتي، أهمية إنشاء المستشفى لعدم وجود مراكز صحية حكومية أو مستشفى عام في المقطم الذي يبلغ مساحته 40 كيلو متر مربع، ويبلغ عدد سكانه 3 ملايين نسمة، وهو أمر صعب علي سكان المنطقة.

وأعلن الدكتور أشرف نصر، ممثل وزارة الصحة، خلال اجتماع اللجنة، موافقة الوزارة علي بناء المستشفي، فور تخصيص قطعة أرض من المحافظة، وتخفيض شرط مساحة الأرض إلى 8000 متر بناء علي طلب "نائب التنسيقية".

وأشار نجاتي، في كلمته، أنه قدم طلب لمحافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال لتخصيص قطعة الأرض وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية لاستكمال التخصيص.

وأبدي نواب اللجنة الحاضريين مناقشة المقترح، موافقتهم علي مقترح "نائب التنسيقية" وأهمية إنشاء المستشفي في أقرب وقت.