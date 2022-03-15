شكرا لقرائتكم خبر عن استثمارات خضراء بالصحراء الغربية لتحقيق تنمية اقتصادية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد تقرير صادر عن الإدارة العامة لاقتصاديات البيئة ونظم الإدارة البيئية التابع لوزارة البيئة، أن الدولة بذلت العديد من الجهود للتوجيه إلى الاقتصاد الأخضر فى عدد من الملفات أهمها ملف الطاقة، والنقل والصناعة.

وأشار التقرير الذى تم نشره على الموقع الإلكترونى للوزارة، إلى أن وزارة الكهرباء للوصول بنصيب الطاقة المتجددة إلى 20% من الطاقة المستهلكة فى مصر بحلول عام 2020، منها 12% طاقة رياح و8% طاقة مائية وشمسية.

وأوضح تقرير الإدارة العامة لاقتصاديات البيئة، أن وزارة الاستثمار تبدى اهتماماً بجدوى توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والاستغلال الاقتصادى للصحراء الغربية وجدوى الاستثمار المكثف فيها، وفى كامل الصحراء الغربية المصرية سواء بإمكانية استثمارات زراعات الوقود الحيوى، أو بتنفيذ مشروع الطاقة الشمسية لتوليد الطاقة الكهربائية التى تحتاجها مصر ومعها أيضاً توفير احتياجات دول شمال افريقيا ووسط أوروبا بما سيحقق تنمية كبيرة لهذه المساحة غير المقدرة من الوطن، اضافة الى تصحيح هيكل أسعار المنتجات البترولية وإعادة هيكلة قطاع الطاقة بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.