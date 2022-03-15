شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى فى مصر.. 10 معلومات عن وحدة علاج أمراض الأمعاء التخصصية بقصر العينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وحدة علاج ودراسات أمراض الأمعاء التخصصية التابعة لقسم الأمراض المتوطنة بمستشفى قصر العيني، وفيما يلى يرصد الخليج 365 أبرز 10 معلومات عن وحدة علاج أمراض الأمعاء:

1- إنشاء الوحدة بموجب منحة 16 مليون جنيه.

2- الهدف من إنشاء وحدة علاج ودراسات أمراض الأمعاء أن تكون مركزًا متخصصًا لعلاج أمراض الأمعاء.

3- فريق العمل الطبي بالوحدة مكون من خبراء أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الروماتيزم والمناعة والتغذية العلاجية والجراحة والأشعة والأمراض الجلدية والأمراض النفسية والأطفال.

4-المركز يعتبر الأول في جامعات مصر كمركز متخصص لعلاج أمراض الأمعاء.

5- يعتمد المركز على أساليب العلاج المتكامل والذي يشمل الرعاية الشاملة للمريض.

6- دراسة أمراض الأمعاء لإيجاد سبل علاجية جديدة تناسب المرضى وتقلل من عنائهم.

7-تضم وحدة علاج ودراسات أمراض الأمعاء، وحدة مناظير جهاز هضمي متخصصة في أمراض الأمعاء منها منظار الأمعاء الدقيقة الالتفافي.

8-تضم الوحدة أحدث أجهزة قياس حركة المريء والمعدة والشرج.

9- تم تجهيز الوحدة بتقنيات علاج أورام الجهاز الهضمي عن طريق المناظير

10- تشمل الإمكانيات العلاجية للمناظير علاج حالات الضيق والانسداد بالأمعاء الناتج عن مرض كرونز و غيره من أمراض الأمعاء.