شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى فى مصر.. 10 معلومات عن وحدة علاج أمراض الأمعاء التخصصية بقصر العينى والان مع تفاصيل الخبر
1- إنشاء الوحدة بموجب منحة 16 مليون جنيه.
2- الهدف من إنشاء وحدة علاج ودراسات أمراض الأمعاء أن تكون مركزًا متخصصًا لعلاج أمراض الأمعاء.
3- فريق العمل الطبي بالوحدة مكون من خبراء أمراض الجهاز الهضمي وأمراض الروماتيزم والمناعة والتغذية العلاجية والجراحة والأشعة والأمراض الجلدية والأمراض النفسية والأطفال.
4-المركز يعتبر الأول في جامعات مصر كمركز متخصص لعلاج أمراض الأمعاء.
5- يعتمد المركز على أساليب العلاج المتكامل والذي يشمل الرعاية الشاملة للمريض.
6- دراسة أمراض الأمعاء لإيجاد سبل علاجية جديدة تناسب المرضى وتقلل من عنائهم.
7-تضم وحدة علاج ودراسات أمراض الأمعاء، وحدة مناظير جهاز هضمي متخصصة في أمراض الأمعاء منها منظار الأمعاء الدقيقة الالتفافي.
8-تضم الوحدة أحدث أجهزة قياس حركة المريء والمعدة والشرج.
9- تم تجهيز الوحدة بتقنيات علاج أورام الجهاز الهضمي عن طريق المناظير
10- تشمل الإمكانيات العلاجية للمناظير علاج حالات الضيق والانسداد بالأمعاء الناتج عن مرض كرونز و غيره من أمراض الأمعاء.