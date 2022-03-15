شكرا لقرائتكم خبر عن التضامن تبدأ اليوم صرف المساعدات النقدية لمستفيدى تكافل وكرامة عن شهر مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعىُ، اليوم الثلاثاء، صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر مارس الجارى، وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

على جانب آخر، يستمر بنك ناصر الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة البنك في صرف معاشات مارس الجارى، وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المقررة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

وأصدرت الدكتورة نيفين القباج تعليمات لجميع مديري وموظفي الفروع، بتغذية ماكينات الصراف الآلي بحدودها القصوى من النقدية باستمرار؛ حيث يضع البنك التحول الرقمي والشمول المالي في مقدمة أولوياته وسياساته، مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"؛ بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء؛ لتحقيق الشمول المالي، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.