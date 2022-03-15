شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى مرور 10 سنوات على نياحة البابا شنودة الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الخميس المقبل، بذكرى مرور 10 سنوات على نياحة قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 117 فى تاريخ الكنيسة.

وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن الراحل البابا شنودة الثالث.

1 - ولد باسم نظير جيد فى 3 أغسطس 1923 م.

2 – ولد فى قرية سلام بمحافظة أسيوط.

3 - ترهب فى دير السريان فى 18/7/1954 م باسم الراهب أنطونيوس السريانى.

4 - رسم قسًا فى 31/8/1958 م.

5 - توحد فى مغارة تطل على منطقة تُسمّى "البحر الفارغ" (أولًا توحد فى قلاية بالدير، ثم قلاية تبعد عن الدير حوالي 4 كم، ثم أخيرًا قلاية تبعد عن الدير حوالي 12 كم).

6 - عين سكرتيرًا للمجمع المقدس فى بداية عهد البابا كيرلس السادس.

7 - سيم أسقفًا عامًا للتعليم والمعاهد الدينية باسم الأنبا شنودة فى 30/9/1962م.

8 - أصدرت الكلية الإكليريكية مجلة الكرازة (عددها الأول كان فى يناير 1965)، وكان رئيس تحريرها الأنبا شنودة أسقف المعاهد الدينية حينها.

9 - بعد وفاة البابا كيرلس السادس تم اختياره بالقرعة الهيكلية فى 31/10/1971 م، ونصب بابا وبطريرك للكرازة المرقسية فى 14/11/1971 م.

10 – توفى يوم 8 برمهات 1728 للشهداء - 17 مارس 2012 للميلاد عن عمر يناهز 89 عامًا (88 عامًا و7 أشهر).