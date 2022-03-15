شكرا لقرائتكم خبر عن الغرف التجارية: خلية مكونة من 27 غرفة لمضاعفة منافذ السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال الدكتور علاء عز الامين العام لاتحاد الغرف التجارية، إنه للسنة السادسة على التوالي يشارك إتحاد الغرف التجارية في مبادرة " أهلاً رمضان " وهناك خلية نحل بين 27 غرفة تجارية من السلوم لحلايب ومن العريش لمطروح حيث جرى مضاعفة عدد المنافذ هذا العام على مستوى الجمهورية .

وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أنه تم التوافق مع كافة المنتجين سواء القطاع الخاص أو القوات المسلحة أو وزارة الداخلية على كم كبير من المنافذ لتصل لنحو 8 آلاف منفذ مابين أهلاً رمضان وكلنا واحد وجهاز الخدمة الوطنية لتغطي كافة المنافذ كافة أنحاء الجمهورية لتوفير المعروض.

وحول الاسعار قال: أمس وأول أمس نشهد إجتماعات مكوكية بين وزارة التموين والزراعة والتجارة والصناعة مع كل قطاع من قطاعات المنتجين.

وكشف أن تلك الاجتماعات أثمرت عن الاتفاق مع منتجي الدواجن لطرح البيض والدواجن بأسعار مخفضة اعتباراً من الغد وكذا قطاع اللحوم مابين اللحوم الهندية تبلغ سعرها 55 جنيها و85 جنيها للبرازيلي للكيلو وكذا 95 جنيهاً للكيلو للسودان المذبوحة طازجة داخل الاراضي المصرية.

وحول الأرز، قال : تم الاتفاق مع عدد من مضارب الارز تبلغ 60 مضربا من كبار مضارب الارز لاستلام أرز مخفض السعر وكذا توفير أسعار الزيت بأسعار ماقبل الازمة في فبراير الماضي.