شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم انطلاق معارض "أهلا رمضان" لتوفير سلع غذائية بأسعار مخفضة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق معارض "أهلا رمضان"، اليوم الثلاثاء بالمحافظات المختلفة بعد قرار مجلس الوزراء بتقديم موعد بدء المعارض بالمحافطات بهدف توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار مخفضة، حيث ستشارك كبرى الشركات المنتجة للسلع الغذائية بتخفيضات كبيرة، بجانب تخصيص أجنحة بفروع السلاسل التجارية الكبرى والشركات الحكومية، ومنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتي" لطرح المنتجات بأسعار مخفضة تتراوح من 20 إلى 30% خاصة السلع الغذائية ومنتجات رمضان "الياميش"، وكذلك اللحوم والدواجن والسلع الأساسية مثل الزيت والأرز والسكر، وغيرها من السلع الأخرى.

ويأتي ذلك في الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المحافظين والغرف التجارية وموردى السلع والمنتجات وجميع الجهات الأخرى المعنية، على زيادة أعداد الشوادر فى كل محافظة على مستوى الجمهورية، كما أننا سنستمر لأكبر فترة ممكنة أيضا خلال شهر رمضان الكريم فى تنظيم عمل هذه الشوادر، مشيرا كذلك إلى الاتفاق مع كبرى شركات الجملة لتوفير كل السلع اللازمة للمواطنين.