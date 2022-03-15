شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 200 طالب عائد من أوكرانيا تقدموا للالتحاق بالجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن 200 طالب عائدا من أوكرانيا تقدموا بطلبات للالتحاق بالجامعات المصرية في اليوم الأول لتلقى طلبات الطلاب والمستمر حتى 24 مارس الجاري.

أضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن وزارة التعليم العالي جمعت في اليوم الأول البيانات الرسمية لـ200 طالب عائدين من أوكرانيا، مردفا: "يتم الإعلان عن الأماكن الشاغرة لتسكين الطلاب العائدين من أوكرانيا".

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: "الفرصة متاحة للطلاب للتقدم في الأيام المقبلة، سواء بالتسجيل على الموقع المشترك لوزارتي الهجرة والتعليم العالي، أو مكاتب وزارة الهجرة والتعليم العالي، وستبدأ اختبارات الطلاب في 28 مارس، بجامعتي القاهرة وعين شمس لتصنيف الطلاب وفقا للفرق الدراسية التي ينتموا إليها".

وأكمل: "هذه الامتحانات لتحديد المستوى وليس امتحان رسوم أو نجاح، وبعد الانتهاء من الاختبارات المركزية للطلاب سيتم تحويلهم للجامعات، وتصنيفهم بالفرق الدراسية المختلفة وفقا لمستواهم".