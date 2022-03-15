شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: نستهدف توزيع 800 طن طعام على الأسر الأكثر احتياجا بشهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد أبو ستيت، مدير عام المكتب الإعلامي لوزير الأوقاف، إن وزارة الأوقاف لها دور بارز في خدمة المجتمع، حيث تبنت على عاتقها منذ 6 سنوات موضوع صكوك الأضاحي وتوزيعها توزيعا عادلا على كافة الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

أضاف أبو ستيت، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن صك الطعام يترجم إلى لحوم ويتم إيصاله للفئات الأكثر احتياجا بالمحافظات على مستوى الجمهورية، ومن المستهدف توزيع 800 طن لحوم في شهر رمضان المبارك.

وتابع مدير عام المكتب الإعلامي لوزير الأوقاف، أن قيمة صك الطعام 300 جنيه، ويمكن شراءه كإفطار صائم وأيضا بديل آمن لمائدة الرحمن، ويمكن شراء الصكوك من خلال منافذ وزارة الأوقاف، مردفا: "خدمة توصيل صكوك الطعام إلى المنازل يتم بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي".