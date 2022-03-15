"صباح 19 أغسطس".. برلمانيون في مهمة أدبية لمساندة النائبة ضحى عاصي

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

حرص عدد كبير من أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ على حضور حفل توقيع رواية "صباح 19 أغسطس" الصادرة عن الدار المصرية اللبنانية للروائية الدكتورة ضحى عاصي، عضو لجنة الثقافة بمجلس النواب.

وحضر النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، حفل التوقيع، وحرص على توقيع النائبة الكاتبة ضحى عاصي نسخة من الرواية، بينما حضر أيضاً النائب ضياء الدين داود الذي حرص على متابعة الحفل ومناقشة الكاتبة والحضور في مضمون الرواية.

وحضر النواب محمد الشرقاوي والنائبة رشا رشاد أمين سر لجنة الإعلام بمجلس النواب، وغيرهما، وناقش الرواية الكاتب والصحفي سيد محمود، والناقد محمد نصر الجبيلي، والإعلامي جمال فهمي.

وتدور أحداث رواية "صباح 19 أغسطس" بين مصر وروسيا، وتعرض إلى الكثير من الأحداث التاريخية من أيام الاتحاد السوفييتي، وما حدث في البلاد من مشكلات اقتصادية وسياسية وحربية، حتى وصل الأمر إلى المجاعة في بعض الأوقات.

بطلة الرواية "كاملة" من أم روسية وأب مصري من صعيد مصر، سافر للحصول على منحة الدكتوراه وتزوج من روسية، وبعد انتهاء دراسته عاد وأهمل ابنته.

تشير رواية "صباح 19 أغسطس" إلى كل العَوار الذي يعتري المجتمع الإنساني وعصبيته بدءًا من لون شعر البطلة الذي لا يناسب الروسيات في روسيا، وملامحها الأجنبية التي لا تناسب المصريات في مصر.

وجاءت الرواية في لفتة متعمقة لتربط كل أحداث الدمار والقتل في العالم بالمنظمات الإرهابية المتشعبة والمتشابكة على مستوى العالم.

وتتواكب الرواية مع الأحداث العالمية الحالية وتحديدًا الحرب الروسية الأوكرانية؛ مما يجعلها مرجعاً لمعرفة الواقع عبر مشاهدة من أرض الواقع.

الكاتبة ضحى عاصي هي عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، كاتبة اختلطت في دمائها السياسة بالأدب بالطب باللغات، فهي أديبة وروائية مصرية، درست الطب في روسيا، وحصلت على دبلوم اللغة الروسية من معهد بوشكين في موسكو، وتخصصت في علم المصريات، وحصلت على دبلوم النقد الفني، ولها عدة مؤلفات: فنجان قهوة، سعادة السوبر ماركت، 104 القاهرة، غيوم فرنسية.