شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قناة السويس: لدينا كافة السيناريوهات للتعامل مع الأزمة الروسية الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قرار إلغاء تخفيض رسوم الـ15% التى كانت مخصصة لسفن الغاز المسال جاء على خلفية ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا، وجاء في ضوء دراسة حركة التجارة العالمية والنقل البحري، والتي أثبتت وفقاً للتقارير في شهرى يناير وفبراير زيادة معدلات حركة السفن وهذا ما يعكس حالة تحسن النقل البحرى بعد أزمة كورونا ، متابعا، "لدينا كافة السيناريوهات للتعامل مع الأزمة".

وأضاف في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON أنه في ضوء المتابعة وزيادة أسعار النفط والغاز أو أى سلعة من السلع وتمر بقناة السويس ونقدم لها خدمات لابد من الاستفادة من تلك الطفرة بغية تعظيم موارد الدولة خاصة في ظل توسيع الممر الجنوبي.

وحول مدى تأثر الأزمة الروسية والأوكرانية على معدلات العبور في قناة السويس قال: "إلى الآن التأثير مش ملموس لكن سيحدث التأثير وأتوقع ذلك تجارة البحر الأسود العابرة للقناة ستتأثر، حيث كانت السنة اللي فاتت 116 مليون طن، موضحا أن هناك عاملا إيجابيا أن القارة الأوروبية ستحتاج لوارادات من النفط والغاز من الجنوب عبر الخليج وبالإمكان أن يعبر قناة السويس.

وأوضح أنه حتى الآن ليس هناك تأثير واضح أو ملموس للأزمة على قناة السويس، قائلاً : "بمقارنة معدلات العبور في أسبوع 216 سفينة مقارنة بنفس الفترة العام الفائت كانت 199 سفينة وبالتالي هناك نمواً بمعدلات 8.5% ولهذا لايمكن الآن الحكم على الإيرادات".