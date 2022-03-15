وزيرة التضامن: تجهيز 1.2 مليون كرتونة غذائية للمواطنين الأكثر احتياجا

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القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك استعدادات في كافة الوزارات لتقديم الخدمات للمواطنين الأكثر احتياجا، ويتم تجهيز 1.2 مليون كرتونة غذائية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر لصالح المواطنين الأكثر احتياجا.

أضافت الوزيرة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "من مصر" مع الإعلامي عمرو خليل، عبر قناة CBC، أن وزارة التضامن الاجتماعي سوف تقدم الدعم للمواطنين الأكثر احتياجا على مدار شهر رمضان الكريم، مردفه: "إن شاء الله رمضان كريم، وتعمل معنا وزارة الأوقاف لتوزيع اللحوم من خلال الصكوك".

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن صندوق تحيا مصر سوف يوزع العديد من السلع الغذائية على المواطنين، وهناك جهات كثيرة مع وزارة التضامن الاجتماعي لضمان عملية التوزيع بالنسبة للأسر الأولى للرعاية، مردفه: "سيكون هناك توزيع للحوم ودواجن على المواطنين الأكثر احتياجا دعما لهم قبيل شهر رمضان المبارك".

وأوضحت الوزيرة قائلة: "نوجه مساعدات اجتماعية لـ300 ألف أسرة بالدولة، وهناك كراتين أغذية على مدار شهر رمضان ويعمل معنا 120 ألف متطوع لنحكم نزاهة التوزيع على الأسر".