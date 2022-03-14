شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يدعو زيلينسكي لإلقاء خطاب أمام الكونجرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت جين ساكى، المتحدثة باسم البيت الأبيض، الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي لإلقاء خطاب أمام الكونجرس الأمريكي.

وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن الدبلوماسية تبقى الطريق الأفضل في مفاوضات البرنامج النووي الإيراني.

وفى وقت سابق أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف، إن "القوات المسلحة الروسية وردا على قصف دونيتسك بصواريخ "توشكا أو"، ستقوم بقصف منشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية، بحسب روسيا اليوم.

ودعا المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسيةـ مواطني أوكرانيا العاملين في هذه المؤسسات، وكذلك سكان المباني السكنية المجاورة، إلى مغادرة المناطق القريبة من منشآت ومرافق الصناعات العسكرية، والتي يحتمل أن تكون خطرة، متابعا: تمكنت قواتنا المسلحة من أسقاط طائرتين أوكرانيتين بدون طيار واحدة من طراز (بي تي بيرقدار) تركية الصنع، وكذلك تدمير 86 موقعا عسكريا، حيث ضربت أسلحتنا بعيدة المدى وعالية الدقة البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، وعطلت الاتصالات ومراكز التحويل والتبديل في بلدات فيدوروفكا وفيناروفكا وآنتوبول.

وتابع المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية: "دمرنا مستودعا كبيرا لذخيرة الدفاعات الجوية الأوكرانية في مصنع أنتونوف بالقرب من كييف"، لافتا إلى أن القوات المسلحة الروسية ستتخذ إجراءات فورية لتعطيل منظومات الدفاع الأوكرانية التي تنتج أسلحة يستخدمها القوميون ردا على قصف دونيتسك.