شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: مهلة 3 أشهر للطلاب القادمين من أوكرانيا لجلب إثباتات قيد الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين فى الخارج، إنه كما تهتم القيادة السياسية بعودة الطلاب من أوكرانيا إلى أرض الوطن، اهتمت بتأمين مستقبلهم الدراسى، ولذلك تجمع وزارة الهجرة بيانات الطلاب ورصدنا أكثر من ألفى طالب سجلوا بياناتهم وتم موافاة وزارة التعليم العالى، وبينهم أكثر من 800 معهم مستندات أو شهادات قيد، وأكثر من الألف طالبا لم تسمح لهم الفرصة أن يكون معهم الإثباتات.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى المصرية، مع الإعلامى يوسف الحسينى، أنه كان هناك تعاون وتنسيق بين الهجرة والتعليم العالى، وبدورها وزارة التعليم العالى أقرت ضوابط معينة وعرضت على مجلس الوزراء وتم اتخاذ القرار من مجلس الوزراء فيما يتعلق بالتعامل مع هؤلاء وتم إحالتهم للجامعات الخاصة والأهلية.

وذكرت أن وزارة الهجرة بدأت تلقى المستندات بمقرها فى شارع أحمد عرابى بالمهندسين، مردفة: "النهاردة جالنا 200 طالب"، مؤكدة أن هناك تعاون بين الوزارتين بوجود ممثلين من الجامعات، ويتم التعامل فى استلام المستندات.

ولفتت إلى أن الطلاب الذين ليس معهم مستندات وهم العدد الأكبر، فمن بين ضوابط وزارة التعليم العالى هناك فرصة 3 أشهر للطلاب أن يأتوا بإثباتات قيد الدراسة، موضحة أن ما نستطيع الجزم به هو اهتمام القيادة السياسية بمستقبل الطلاب، وهناك 20 % من الطلاب لا زالوا متواجدين فى أوكرانيا، وفضلوا يكملوا خوفا على مستقبلهم، مردفة:"ما زلنا مستمرين فى رصد المشهد فى أوكرانيا والتواصل مع الطلاب وأسرهم، وأنبه الطلاب أن هناك الكثير من الشائعات ونرجو الالتزام بما تصدره وزارة التعليم العالم والهجرة فى البيانات الرسمية".

وكانت وزارة الهجرة والتعليم العالى بدأت فى استقبال أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا، اليوم الإثنين 14 مارس، بمقر الوزارة فى منطقة المهندسين، 96 شارع أحمد عرابى الدور العاشر، ممن قاموا بالتسجيل عبر الروابط المعلنة مسبقًا من جانب وزارتى الهجرة والتعليم العالى، الرابط الخاص باستمارة التسجيل الموحدة للطلاب الدارسين فى أوكرانيا: (https://forms.gle/4nYrQMhja4gMYotT8).وذلك فى إطار حرص القيادة السياسية على توفيق أوضاع أبنائنا العائدين من أوكرانيا من الراغبين فى استكمال دراستهم بمصر.

وكانت وزيرة الهجرة أكدت أهمية الالتزام بكافة الضوابط التى سبق وأعلنها مجلس الوزراء، مع إحضار كافة الأوراق الثبوتية، جواز سفر مسجل عليه الإقامة فى أوكرانيا قبل 24 فبراير 2022، وكذلك إثبات قيد فى السنة الدراسية والتخصص بالجامعات الأوكرانية.

وأضافت وزيرة الهجرة أن تسلم وفحص الأوراق سيتم بحضور مندوب مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وذلك يوميا «ما عدا يومى الجمعة والسبت» لمدة أسبوعين، من الساعة 10 صباحًا إلى 3 عصرًا يوميا.

وأوضحت الوزيرة الاستمارة الموحدة المطروحة لتسجيل الطلاب الدارسين فى أوكرانيا، لبحث ودراسة مطالبهم، وتشمل التفاصيل الخاصة بالطلاب (السنة الدراسية -التخصص- مكان الإقامة، إلخ)، وعلى جميع الدارسين فى أوكرانيا الراغبين فى التحويل للجامعات المصرية سرعة استيفائها، والاهتمام بدقة البيانات المقدمة، وبالفعل سجل البيانات أكثر من 2000 طالب، وتم موافاة وزارة التعليم العالى بكافة البيانات، ويتم التنسيق مع وزير التعليم العالى فى هذا الشأن.