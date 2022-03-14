شكرا لقرائتكم خبر عن الصغرى بالقاهرة تنخفض لـ9 درجات.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل، حيث تستمر الموجة الباردة لتؤثر على كافة الأنحاء ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وينشر الخليج 365 لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى السبت المقبل كما يلى:درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 14 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 16 درجة الصغرى 09 درجات

السواحل الشمالية العظمى 15 درجة الصغرى 10 درجات

جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 12 درجة

شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 05 درجات

جنوب الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 10 درجات

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 15 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 16 درجة الصغرى 09 درجات

السواحل الشمالية العظمى 15 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة

شمال الصعيد العظمى 17 درجة الصغرى 06 درجات

جنوب الصعيد العظمى 20 درجة الصغرى 10 درجات

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 16 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 17 درجة الصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية العظمى 16 درجة الصغرى 10 درجات

جنوب سيناء العظمى 21 درجة الصغرى 13 درجة

شمال الصعيد العظمى 18 درجة الصغرى 07 درجات

جنوب الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 11 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 17 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 19 درجة الصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية العظمى 17 درجة الصغرى 09 درجات

جنوب سيناء العظمى 22 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 21 درجة الصغرى 08 درجات

جنوب الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 12 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 18 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 11 درجة

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 25 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 24 درجة الصغرى 09 درجات

جنوب الصعيد العظمى 31 درجة الصغرى 14 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 19 مارس:

القاهرة والوجه البحرى العظمى 22 درجة الصغرى 10 درجات

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 11 درجة

جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 15 درجة

شمال الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 09 درجات

جنوب الصعيد العظمى 33 درجة الصغرى 12 درجة