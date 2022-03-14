قناة السويس: إلغاء قرار تخفيض الرسوم بسبب ارتفاع أسعار النفط

القاهرة - سامية سيد - قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن قرار إلغاء تخفيض رسوم الـ15% التي كانت مخصصة لسفن الغاز المسال جاء على خلفية ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» أن قرار تخفيض رسوم سفن الغاز المسال اتخذ بعد أزمة فيروس كورونا فى عام 2020، مشيرا إلى ارتفاع عدد سفن الغاز المسال التى تعبر قناة السويس بحدود 14%.

وتوقع أن تبلغ حجم الزيادة فى إيرادات قناة السويس حوالى 22 مليون دولار، بعد إلغاء تخفيض الرسوم لناقلات الغاز المسال.

وأكد أن قناة السويس تقدم خدمة متميزة لعملائها، وتحرص على تنفيذ توسعات بشكل مستمر، موضحا أن عدد السفن ونسبة الحمولة لم تتأثر بعد بأزمة روسيا وأوكرانيا، كون حركة الملاحة مازالت مستمرة فى البحر الأسود.

وأشار إلى أن الرئيس السيسى يتابع عمليات التوسعة التى تنفذها قناة السويس أسبوعيا، لافتا إلى استمرار التخفيض على السفن السياحية بنسبة 50%.

وأوضح أن إيرادات قناة السويس ارتفعت خلال شهر فبراير الماضى بنسبة 15.1%.