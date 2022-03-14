شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب التمريض تستعرض خطة مواجهة الكوارث فى مصر بـ "اتحاد المستشفيات العربية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض، المشرف العام على التمريض بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، وعضو مجلس الشيوخ، اليوم، فى فعاليات الملتقى الثالثوالعشرين لاتحاد المستشفيات العربية، حيث استعرضت خطة التمريض في مواجهة الكوارث في مصر خاصةً اثناء مواجهة فيروس كورونا

وأعربت نقيب التمريض، فى بيان لها اليوم، عن سعادتها بالمشاركة فى الملتقى الـ 23 لاتحاد المستشفيات العربية، وبالتكريم الذى حصدته من الملتقى، فى نهاية المحاضرةالتى القتها اليوم حول خطة التمريض في مواجهة الكوارث في مصر، وذلك بمشاركة 90 عضو من افراد هيئة التمريض علي مستوي الجمهورية.

وفيما يتعلق بتفاصيل خطة التمريض فى مواجهة الكوارث، أكدت الدكتورة كوثر محمود أنها تتضمن التأكيد على التدريب المستمر لأطقم التمريض فى المحافظات، والدعمالنفسى المقدم لأطقم التمريض، والأمان للفريق الصحى والمرضى أثناء العمل، وألية تقديم الخدمة بجودة عالية، وكيفية تفادى المخاطر الناجمة عن الإصابة بالأمراضالوبائية والمعدية ومنها فيروس كورونا.

وأشارت الدكتورة كوثر محمود، إلى أن أفراد هيئة التمريض يشكلوا العمود الفقرى لنظام الرعاية الصحية، لافته إلى أنه فى حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية فإن أول منيتعامل مع المصاب هم أطقم التمريض، مما يؤكد على دورهم المحورى فى مجال الرعاية الصحية.

وأوضحت أن تمريض الطوارئ أو الكوارث الطبيعية يكون على دراية تامة للتعامل مع الحالات الحرجة ومنها؛ النزيف الداخلى، والنزيف الخارجى، وانعاش القلب والرئتين،والطوارئ القلبية، والسكتة الدماغية، فقدان الوعى، الاغماء، الصدمات، الانهاك الحرارى، الاصابات العظمية والمفصلية، الاهتناق، الغرق، الحروق، ضربة الشمس، لدغاتالافعى ولسعة العقرب.

يذكر أن الملتقى الثالث والعشرين لاتحاد المستشفيات العربية، يقام في القاهرة في الفترة من 13 إلى 15 مارس الحالي، برعاية جامعة الدول العربية، وبالتعاون مع المكتبالإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، ونقابات الأطباء والتمريض في الدول العربية، وعدد من المنظمات والجمعيات الصحية العربية، وبالتزامن مع انعقاداجتماعات مجلس وزراء الصحة العرب ومجلسه التنفيذي.