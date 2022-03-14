شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم توجه بتطبيق الانضباط على الطلاب أصحاب واقعة المشاجرة بمدرسة دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه بشأن الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعى والذى يظهر وقوع مشاجرة بين عدد من طلاب إحدى المدارس التابعة لإدارة القاهرة الجديدة التعليمية، تواصلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مع مديرية التعليم بالقاهرة للوقوف على حقيقة الواقعة.

وأوضحت الوزارة أن المديرية أفادت أنه أثناء الوقت المخصص للفسحة تشاجر عدد من الطلاب حول أولوية الشراء من الكافيتريا، وتمت السيطرة على الموقف من جانب المدرسة.

ووجهت الوزارة بضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسى على الطلاب المتسببين فى الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين فى هذا الأمر.