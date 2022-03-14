شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يبحث آليات الحصول على درجة الهندسة من جامعة لويفيل الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة العلمين، و الدكتور مصطفى النعناعى عميد كلية علوم وهندسة الحاسب بجامعة العلمين.

وحضر اللقاء كلا من الدكتورة منى فؤاد القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، و الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور أسامة امام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى،والدكتور محمود المسلاوى عميد كلية الهندسة بحلوان، الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية من جامعة حلوان بالإضافة إلى الوكلاء ورؤساء الاقسام وأعضاء هيئة التدريس المعنيين بالبرامج الاكاديمية من كليتى الهندسة بحلوان والحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان.

ويأتي هذا اللقاء فى إطار الإتفاقية الموقعة بين جامعة حلوان وجامعة لويفيل (University of Louisville) الأمريكية تحت مظلة جامعة العلمين الدولية (AIU) لتقديم برنامج يمنح درجات البكالوريوس في الهندسة الحيوية وهندسة الحاسبات وعلوم الحاسب.

وعلي هامش اللقاء نظمت جامعة حلوان ندوة تعريفية للطلاب الدارسين بها والراغبين فى الحصول على درجة الهندسة من جامعة لويفيل الأمريكية المعتمدة من ABET بالاضافة الى الدرجة التى تمنح من جامعة حلوان في مصر.

فى كلمته حفز رئيس الجامعة الطلاب على الانضمام لهذا البرنامج الدراسي المتميز لأنه يعد فرصة للطلاب لتحقيق متطلبات سوق العمل لأن هذه البرامج تعتبر من الفرص التي يجب أن يستثمرها الطلاب.

وتعد هذه الندوة فرصة للتعرف على البرنامج حيث يمكن للطالب إكمال أول عامين في جامعة حلوان، ثم السفر إلى الولايات المتحدة لإكمال باقى المقرارات الدراسية المطلوبة للحصول على الدرجة، أو يمكن للطالب إكمال باقى المقرارات الدراسية المطلوبة بجامعة العلمين الدولية والحصول على درجة الهندسة من جامعة لويفيل الأمريكية طبقا للإتفاقية الموقعة.

حاضر فى الندوة من جامعة لويفيل كلا من الدكتور إيمانويل كولينز (عميد كلية الهندسة) و الدكتورة هولي وي مساعد العميد ومدير برنامج الدكتوراه والأستاذ الدكتور أيمن الباز رئيس قسم الهندسة الحيوية.

وفي ختام الندوة تم فتح باب المناقشة بين الطلاب الحاضرين وفريق عمل البرنامج والذي قام بدوره بالرد على استفساراتهم.

وفي حالة الرغبة في الإلتحاق ببرنامج الحصول على درجة الهندسة من جامعة لويفيل الأمريكية المعتمدة من ABET بالإضافة إلى الدرجة التى تمنح من جامعة حلوان في مصر، التقديم من خلال الرابط التالي :

https://forms.gle/Ufc13VjkPSBoavqi7