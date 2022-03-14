مصرع شخص في حادث تصادم بالبدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه في حادث تصادم أعلى الكوبري الأوسطي بمركز البدرشين جنوب الجيزة، مساء الاثنين.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث أعلى الكوبري المُشار إليه ووجود متوفى بدائرة مركز البدرشين.

تبين بالفحص والمعاينة اصطدام سيارة بمركبة توك توك، ما أسفر عن مصرع قائد الأخيرة ويدعى مؤمن بدوي 35 سنة، وتم إيداع الجثة مشرحة مستشفى البدرشين.

دفع مدير إدارة المرور بونش إغاثة لتجنيب آثار الحادث نهر الطريق، وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء علاء فاروق مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.