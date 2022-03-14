"فيديو إباحي ونصف الجسد السفلي".. النيابة تأمر بتشريح أشلاء مسن قتلته سيدة لابتزازها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة حوادث حلوان الكلية، اليوم، بتشريح أشلاء رجل مسن قتلته سيدة انتقامًا منه لابتزازها، وإعداد تقرير حول الواقعة والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة سيدة على علاقة به حيث استدرجت المجني عليه، وقتلته لوجود علاقة غير شرعية بينهما وقيامه بتصويرها في أوضاع مخلة في مقطع فيديو وابتزازها.

وعثرت أجهزة الأمن، على أجزاء آدمية عبارة عن ذراع وجزء من الجسد السفلي، داخل جوال ملقى بالشارع بدائرة القسم.

كان قسم شرطة حلوان، قد تلقى بلاغًا من الأهالي بدائرة القسم، يفيد بالعثور على أعضاء آدمية داخل جوال، ملقى بأحد الشوارع.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمحل البلاغ، وتم تحديد هوية الضحية، وضبط المتهمة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.