بلاغ ودعوتان أمام 3 جهات قضائية.. تفاصيل خلافات حمو بيكا ونقابة الموسيقيين بالمحاكم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

كشف إبراهيم السعيد، محامي مطرب المهرجانات حمود بيكا، تفاصيل بلاغ الأخير أمام النيابة العامة، الذي اتهم فيه أحد أعضاء نقابة المهن الموسيقية بتقاضيه رشوة من موكله.

وقال إبراهيم السعيد، في بث مباشر لـ"الخليج 365"، اليوم الإثنين، إن موكله طفح كيله - على حد تعبيره - وتعرض لضغوط عدة مُنذ فترة طويلة بسبب منعه من الغناء 3 مرات من نقيب الموسيقيين هاني شاكر.

وأضاف "السعيد" أن "بيكا" تعرض لابتزاز من المشكو في حقه؛ وهو أحد أعضاء نقابة المهن الموسيقية ما أدى لإصابته بوعكة صحية خطيرة "كان بياخد منه فلوس مقابل تصريح حفلاته اليومية".

وأكد محامي "بيكا" أن النيابة المختصة بدأت تحقيقاتها في البلاغ المقدم منه ضد عضو نقابة الموسيقيين، واستمعت لعدد من الشهود، متحفظًا على ذكر أسمائهم نظرًا لسرية التحقيقات، فيما نوه إلى أن طريق البلاغ إما إدانة المشكو في حقه أو الحفظ.

وعرض خلال البث المباشر أوراق تثبت حصول "بيكا" على تصاريح الغناء اليومية رغم قرارات المنع الصادرة عن النقابة؛ مستشهدًا بورقتين الأولى بقرار النقابة بمنع عدد من مغنيين المهرجانات من بينهم حمو بيكا بتاريخ 27 يونيو 2021، وورقة أخرى بتصريح الغناء بتاريخ 28 يونيو 2021 أي بعد قرار منع "بيكا" بـ 24 ساعة".

وتطرق دفاع مغني المهرجانات إلى تفاصيل دعواه أمام محكمة القضاء الإداري التي تقدم بها اليوم، موضحًا أنه طالب خلالها بأحقية موكله في الحصول على تصريح الغناء اليومي وفق لائحة النقابة الداخلية، وهذا ما منعته النقابة عن "بيكا"، موكدًا أنه لا يمكنه مطالبة المحكمة بانضمامه إلى النقابة كعضو داخلها لعدم تجاوزه اختبار لجنة النقابة الغنائي.

وأتم "السعيد" حديثه بعرض الدعوى المقامة منه في هيئة قضايا الدولة، وتحمل رقم ١٤٠٣٧ لسنة ٧٦ قضائية، إذ يطالب بإلغاء القرار الصادر من نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء بمصر وعلى رأسهم حمو بيكا، والمقرر نظرها يوم 3 أبريل المقبل.