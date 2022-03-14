وكالة الفضاء المصرية تشارك في الاحتفال بيوم الفضاء بمعهد هندسة وتكنولوجيا الطيران

محمد اسماعيل - القاهرة - (أ ش أ):

شاركت وكالة الفضاء المصرية بوفد علمي برئاسة نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدكتور محمد العراقي، في فعاليات الاحتفال بيوم الفضاء بمعهد هندسة وتكنولوجيا الطيران التابع لوزارة الطيران المدني.

وأعرب عميد المعهد الدكتور طارق عبدالصادق عثمان، خلال استقباله وفد الوكالة، عن سعادته بمشاركة وكالة الفضاء المصرية في يوم الفضاء بالمعهد.

من جانبه، أشاد نائب رئيس وكالة الفضاء المصرية الدكتور محمد العراقي، بالجهد المبذول من المعهد في التوعية بأهمية مجال تكنولوجيا الفضاء في مصر، وقام بتقديم نبذة تعريفية عن نشأة الوكالة ونشاط القطاع الفضائي بها والمشروعات التي تنفذها الوكالة حاليا.

واستعرضت نخبة من مهندسي الوكالة من بينهم الدكتور محمد الهادي، والمهندس تامر محمد، والمهندس وسيم عيسى، عددا من الموضوعات المتعلقة بأنظمة الأقمار الصناعية، ومحطات التحكم الأرضية، وقمر الجامعات المصرية، وشروط الالتحاق بالتدريب الصيفي لوكالة الفضاء المصرية.

وفي الختام، قام الجانبان بتبادل الدروع، كما قام الدكتور طارق عبد الصادق بتكريم وفد وكالة الفضاء المصرية ومنحه شهادات التقدير.