افتتاح معرض "أحفاد البنائين" بمتحف سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

افتتح الدكتور أحمد حميدة رئيس الإدارة المركزية للمتاحف الإقليمية بقطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، اليوم، معرضا أثريا مؤقتا تحت عنوان "أحفاد البنائين"، بمتحف آثار سوهاج القومي، بالتعاون مع البعثة الأثرية الألمانية العاملة في منطقة آثار أتربيس بالشيخ حمد.

وقال حميدة: إن المعرض سوف يستمر حتى منتصف شهر يونيو القادم ليعرض مجموعة من المواد والأدوات المستخدمة في عمليات التشييد والبناء مثل آلات القطع والثقل والتسوية، ومجموعة من المطارق والفؤوس والأدوات النحاسية.

وأضاف: يضم المعرض عددا من الصور الفوتوغرافية التي تم التقاطها أثناء مراحل رفع ونقل القطع الأثرية للبدء في ترميمها، وكذلك صور لبعض المناطق الأثرية التي تمت بها أعمال التطوير تحت إشراف قطاع المشروعات.

وأوضح علاء عبد الحليم مدير عام المتحف، أنه على هامش افتتاح المعرض نظّم المتحف حلقة نقاشية بعنوان "المعماريون في مصر القديمة"، عن مراحل الأعمال التي تمت في معبد سيتي في أبيدوس، وكذلك أعمال البعثة الأثرية المصرية الألمانية المشتركة العاملة بمنطقة آثار أتريبس بالشيخ حمد.