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"الأيام القمرية في شعبان".. الإفتاء: صيام الأيام البيض يبدأ الأربعاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انفوجرافيك بمواعيد الأيام البيض.

وقالت الإفتاء: "نذكركم بالأيام القمرية لشهر شعبان تبدأ بعد غد الأربعاء".

وتابعت: الأيام البيض في شهر شعبان على النحو التالي:

1- يوم الأربعاء 13 شعبان الموافق 16/3/2022.

2- يوم الخميس 14 شعبان الموافق 17/3/2022.

3- يوم الجمعة 15 شعبان الموافق 18/3/2022.

كانت أعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، أن يوم الخميس، الثالث من شهر مارس لعام 2022 ميلاديًّا، هو المتمم لشهر رجب 1434 هجريًّا، وأن الجمعة الموافق الرابع من مارس، هو أول أيام شهر شعبان.

وأوضحت دار الإفتاء، أنها استطلعَت هلالَ شهرِ شعبان لعام 1443 هجريًّا، بعد غروب شمس يوم الأربعاء، الـ 29 من شهر رجب، الثاني من مارس 2022، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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