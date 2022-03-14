شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تختم فعاليات البرامج التدريبية المتخصصة لتنمية المهارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت النيابة الإدارية، اليوم الإثنين ، فعاليات البرامج التدريبية المتخصصة حول "تنمية مهارات وبناء القدرات على أساسيات استخدام الحاسب الآلي"، والتي نظمتها إدارة التحول الرقمي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن مدير الإدارة، بالاشتراك مع كلٍ من قطاع التطوير المؤسسي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقطاع التطوير المؤسسي، ومركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد رامي.

وتأتى تلك البرامج إنفاذًا للاستراتيجية التي تنتهجها النيابة الإدارية للميكنة الشاملة لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات، وتحقيقًا للعدالة الناجزة كهدف أساسي لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي ورؤية مصر "2030"، وبحضور المستشار عزت أبو زيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقطاع التطوير المؤسسي، و المستشار أحمد مرسي الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والدكتورة رندا إمام مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ البرامج التدريبية للقطاع الحكومي،

وشارك في تلك البرامج والتي انعقدت خلال الشهرين الماضيين عدد (260) من السيدات والسادة المستشارين، تلقوا إجمالي 6500 ساعة تدريب، وعدد (457) من العاملين بالجهاز الإداري للنيابة الإدارية تلقوا إجمالي 13710 ساعة تدريب.

وتهدف تلك البرامج تدريب ما يزيد عن (1000) من أعضاء النيابة وموظفي الجهاز الإداري بها، تمهيًدا لقرب الانتهاء من تنفيذ برنامج التحول الرقمي والميكنة الشاملة لكافة مقار النيابات الإدارية بمجمع نيابات القاهرة الجديدة، على أن يتم تعميمها على كافة السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية وموظفي الجهاز الإداري بها بكافة المحافظات تباعًا وفق خطة النيابة الإدارية التي من المقرر أن تشمل مرحلتها التالية ميكنة العمل بنيابات محافظات جنوب سيناء، وأسوان، والأقصر، والبحر الأحمر، ومجمع نيابات الإسكندرية.

وفي كلمته التي ألقاها، رحب المستشار عزت أبو زيد رئيس الهيئة، بالحضور الكريم، وقدم الشكر لوزارة الاتصالات لما تقوم به من دور فعال في دعم النيابة الإدارية في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي مساهمة بدورها في الطفرة التكنولوجية التي تشهدها النيابة الإدارية، وأكد فيها على أهمية عقد البرامج التدريبية المتخصصة بصفة دورية للسيدات وأعضاء النيابة الإدارية بما يزيد من تنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية لديهم، ولضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وصولًا للعدالة الناجزة كهدف أساسي لخطة الدولة القومية للتحول الرقمي ورؤية مصر "2030".

ومن جانبها، نقلت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقطاع التطوير المؤسسي، تحيات المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحرصه على تنفيذ البروتوكول على أكمل وجه، معبرة عن تقديرها لما تبذله النيابة الإدارية من جهود في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق العدالة الناجزة إنفاذًا للاستراتيجية التي تنتهجها الدولة للميكنة الشاملة.

وفي الختام تفضل المستشار عزت أبو زيد رئيس الهيئة والمهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لقطاع التطوير المؤسسي، بتسليم الشهادات للسيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية.