شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولة بالأغذية تشيد بدور مصر الريادى فى نقل خبرتها الزراعية إلى دول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت آلاء زهيرى مسئول الشراكات والعلاقات الحكومية بمكتب مصر لبرنامج الأغذية العالمى التابع لمنظمة الأمم المتحدة بدور مصر الريادى فى نقل خبراتها فى مجال الزراعة إلى كافة دول العالم، وخاصة الأفريقية من خلال البرنامج التدريبى للتنمية الريفية المستدامة الذى تنظمه وزارة الزراعة بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى.

ولفتت الزهيرى إلى أن التدريب هو يستمر بعد توقف لمدة عامين بسبب جائحة كورونا والذى يهدف إلى نقل الخبرات المصرية فى مجال الزراعة من خلال خبراء بمراكز البحوث إلى كافة دول العالم للتنمية الريفية المستدامة، مشيرة إلى أنه بدأت المرحلة الأولى بتدريب ٣٢ شخصا من ١٣ دولة لمدة شهرين، وتم استضافتهم بالكامل لنقل خبرة مصر إلى كافة وزارات الدول التى يعملون بها، وذلك على أحدث التقنيات الزراعية وإدارة المشروعات الزراعية والرى الحديث.

وأضافت الزهيرى أن التدريب تم عقده فى مركز الأقصر لنشر المعرفة والذى تم إنشاؤه باتفاقيه بين برنامج الأغذية العالمى والحكومة المصرية وتمت الموافقة عليه بموافقته رئاسية، مؤكدة أنه يتم عقد التدريب بشكل دورى كل 4 أشهر فيما يقوم المتدربون بزيارات ميدانية لمختلف المشروعات الزراعية.